В Киеве создали электронный реестр парков и скверов

В столице в тестовом режиме начал работать электронный реестр зеленых зон.

Источник: председатель комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой Facebook

Прямая речь: "Электронный реестр зеленых зон работает! Пока в тестовом режиме. Но уже можно заходить на сайт и искать информацию о парках, скверах и зеленых насаждениях, которые находятся возле вашего дома".

Детали: Яловый уточнил, что электронный реестр находится в информационно-аналитической системе "Имущество".

В меню слева есть фильтры по типу зеленой зоны.

По каждому парку, скверу или зеленым насаждениям есть подробная информация: адрес и площадь, кто пользуется участком и каково его целевое назначение.

Депутат уточнил, что в реестре сейчас не все зеленые территории Киева, потому что о них продолжают собирать данные.