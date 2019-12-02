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Ноябрь в Киеве установил 5 температурных рекордов

Понедельник, 2 декабря 2019, 11:54

С декабря 2018 года по нынешний ноябрь все месяцы в Киеве оказались теплее климатической нормы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Метеорологи отмечают, что несмотря на значительное похолодание в конце ноября, он все-таки остался в столице осенним месяцем.

По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура ноября в Киеве составляла + 4,6° С, что выше климатической нормы на 2,5° С.

Температурный режим нынешнего ноября в столице был довольно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая – на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.

Дословно: "Холоднее было 22 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,7 ° С, а теплое - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня. В общем в ноябре было 5 температурных рекордов ".

Дополнительно: В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.

Украинская правда
Темы: погода
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