В Кремле назвали оценочными высказывания по Украине спикера Госдумы

В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения в этой стране "малых народов", напомнив, что внешнюю политику в РФ определяет президент.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: На вопрос, разделяют ли это мнение в Кремле и является ли оно мнением высшего военно-политического руководства России, Песков казал: "Внешняя политика РФ формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария МИДом".

На 12-й сессии форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека, проходившей 28-29 ноября в Женеве, украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы от оккупированного Крыма Руслана Бальбека, включенного в состав российской делегации с нарушением процедур.

Прямая речь Пескова: "Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму".

Что было ранее: Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей. По словам Володина, в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять пару областей РФ "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрениея европейских стандартов жизни".

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал Володина "русским дураком".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что в Украине нет ни "малых", ни "больших" народов, а власть работает над объединением общества.