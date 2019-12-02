Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики планируют сделать русский единственным "государственным" в ОРДО

Понедельник, 2 декабря 2019, 14:08

Так называемый "глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственной "официальным языком" на контролируемой боевиками территории.

Об этом в понедельник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на информационные сайты боевиков.

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой народной республики, определив статус русского языка как единственного государственного в республике, - сказано в сообщении. - Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пушилин внес на рассмотрение так называемого "парламента" боевиков законопроект, который предусматривает сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного.

При этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения", - сообщили в так называемом "парламенте".

Напомним:

  • В июле 2019 году в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон закрепил, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и она обязательна для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Как известно, встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря.

Темы: ДонбассООСбоевые действияязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: