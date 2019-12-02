Боевики планируют сделать русский единственным "государственным" в ОРДО

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Понедельник, 2 декабря 2019, 15:08

Так называемый "глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственной "официальным языком" на контролируемой боевиками территории.

Об этом в понедельник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на информационные сайты боевиков.

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой народной республики, определив статус русского языка как единственного государственного в республике, - сказано в сообщении. - Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пушилин внес на рассмотрение так называемого "парламента" боевиков законопроект, который предусматривает сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного.

При этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

"Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения", - сообщили в так называемом "парламенте".

Напомним:

  • В июле 2019 году в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон закрепил, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и она обязательна для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Как известно, встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря.

Темы: Донбасс ООС боевые действия язык


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