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В Азербайджане распустили парламент

Понедельник, 2 декабря 2019, 14:22

Парламент Азербайджана 2 декабря принял решение о роспуске и обращении к президенту Ильгаму Алиеву о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: За принятие такого решения проголосовали 99 депутатов, 1 депутат голосовал против, еще 1 - воздержался.

Перед голосованием вице-спикер парламента Бахар Мурадов и спикер Октай Асадов зачитали депутатам обращение правящей партии "Новый Азербайджан", где было сказано о необходимости "обновления" парламента и о том, что кадровые изменения в органах власти "положительно оцениваются народом".

Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года, но теперь решение о голосовании должен принять президент Азербайджана.

Выборы должны состояться в течение трех месяцев с даты роспуска.

Партия "Новый Азербайджан" одержала победу на выборах 2015 года, которые бойкотировала оппозиция.

Президент Ильгам Алиев пришел к власти в 2003 году незадолго до смерти его отца Гейдара Алиева, который правил страной с 1993 года.

Темы: Азербайджанвиборы
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