Зеленский на примере беговой дорожки объяснил, зачем говорить с Путиным
Президент Украины назвал достижением предстоящую встречу лидеров четырех стран в нормандском формате и объяснил, зачем говорить с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным о Донбассе.
Источник: видео на странице Офиса президента в YouTube
Прямая речь: "На этой неделе мы начинаем подготовку к встрече в формате "нормандской четверки". Эта встреча, это уже победа для нас, потому что это возможность встретиться четырем лидерам, возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии, но совсем не тишины, а реальной войны на фронте. И это большая возможность начать этот діалог".
Детали: Зеленский обратился к слушателям с просьбой не слушать некоторыех силы и политиков и поддержать его в этих переговорах.
Прямая речь: "Вы мне доверились, доверяете, поэтому никакой измены не было и не может быть, но я буду более уверенно себя чувствовать, крепче буду себя вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет и за моей спиной весь наш независимый народ".
Детали: Зеленский отметил, что не видит возможности завершить войну, кроме как дипломатическим путем. Он заявил, что пытаться сделать это без диалога с Путиным, это то же, что бежать по беговой дорожке, то есть терять силы, оставаясь на месте (президент вел монолог, шагая по беговой дорожке).
Прямая речь: "Без этого диалога можно ... но это, примерно, как бег на этой беговой дорожке, то есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. То есть мы просто не хотим быть на месте. Мы хотим чтобы все это закончилось и мы снова были великой страной".
Напомним:
- Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
- Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровскогои Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
- Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
- Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.