Зеленский на примере беговой дорожки объяснил, зачем говорить с Путиным

Президент Украины назвал достижением предстоящую встречу лидеров четырех стран в нормандском формате и объяснил, зачем говорить с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным о Донбассе.

Источник: видео на странице Офиса президента в YouTube

Прямая речь: "На этой неделе мы начинаем подготовку к встрече в формате "нормандской четверки". Эта встреча, это уже победа для нас, потому что это возможность встретиться четырем лидерам, возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии, но совсем не тишины, а реальной войны на фронте. И это большая возможность начать этот діалог".

Детали: Зеленский обратился к слушателям с просьбой не слушать некоторыех силы и политиков и поддержать его в этих переговорах.

Прямая речь: "Вы мне доверились, доверяете, поэтому никакой измены не было и не может быть, но я буду более уверенно себя чувствовать, крепче буду себя вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет и за моей спиной весь наш независимый народ".

Детали: Зеленский отметил, что не видит возможности завершить войну, кроме как дипломатическим путем. Он заявил, что пытаться сделать это без диалога с Путиным, это то же, что бежать по беговой дорожке, то есть терять силы, оставаясь на месте (президент вел монолог, шагая по беговой дорожке).

Прямая речь: "Без этого диалога можно ... но это, примерно, как бег на этой беговой дорожке, то есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. То есть мы просто не хотим быть на месте. Мы хотим чтобы все это закончилось и мы снова были великой страной".

Напомним: