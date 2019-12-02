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В центре Киева снова стреляли в ресторане

Понедельник, 2 декабря 2019, 17:18

В Киевском ресторане "Баку" возник конфликт со стрельбой.

Источник: пресс-служба полиция Киева, Киев оперативный

Детали: Полиции сообщили, что неизвестные избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию.

Дословно: "Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке".

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В ночь на понедельник на столичных Позняках подрались посетители и работники заведения MisterCat, в результате драки пострадали 8 человек, которые работают в ресторане.

После конфликта посетители въехали автомобилем "БМВ" во входную дверь помещения и скрылись с места происшествия.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал
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