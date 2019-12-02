На Донбассе не стреляли с начала суток

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Понедельник, 2 декабря 2019, 19:24

Российские наемники в течение 2 декабря не открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил.

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Что предшествовало: 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС двое украинских военных выполняли боевую задачу и подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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