На Донбассе не стреляли с начала суток

Российские наемники в течение 2 декабря не открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил.

Источник: ООС

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Что предшествовало: 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС двое украинских военных выполняли боевую задачу и подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.