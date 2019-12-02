МИД вручило послу Венгрии ноту протеста за слова об автономии Закарпатья

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Понедельник, 2 декабря 2019, 21:12

2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому было указано на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Ийдярто вручили ноту протеста.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В интервью от 28 ноября Ийдярто заявил: "Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, венгров - 150 тысяч. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье всегда было интересной территорией, но никогда там не было конфликтов между украинцами и другими нациями".
  • "И соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства - это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе", - добавил он.
  • Он также сказал, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина - НАТО из-за якобы нарушения Украиной прав венгерского меньшинства.
  • Министерство иностранных дел Украины также выражало протест в связи с призывами к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, которые имеют место в обнародованном 15 ноября Коммюнике XVIII-го заседания Венгерского постоянного совета.

Темы: МИД Венгрия Закарпатье


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