МИД вручило послу Венгрии ноту протеста за слова об автономии Закарпатья

2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому было указано на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Ийдярто вручили ноту протеста.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.

Напомним: