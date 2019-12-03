Из Литвы в Россию: 17 лет колонии за контрабанду гашиша

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Вторник, 3 декабря 2019, 02:55

Суд в Белоруссии приговорил к 17 годам лишения свободы 46-летнего гражданина России, который пытался ввезти в РФ 290 килограммов гашиша. 

Источник: пресс-служба Верховного суда Белоруссии

Детали: Россиянин был задержан в мае 2019 года. Наркотик обнаружили в тайнике под полом его автомобиля. Гашиш был расфасован в плитки, их было более трех тысяч. Мужчина планировал провезти наркотик из Литвы в Россию.

Россиянина признали виновным в незаконном обороте наркотиков и их контрабанде через государственную границу. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

 

Напомним: 

  • Польская прокуратура внесла в Окружной суд в Перемышле обвинительный акт против трех граждан Украины, подозреваемых в контрабанде наркотиков из Евросоюза в Украину и Россию.

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Темы: Беларусь Росcия суд


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