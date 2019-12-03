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Помпео обвинил Кубу и Венесуэлу в препятствовании демократическим протестам

Вторник, 3 декабря 2019, 02:52

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Кубу и Венесуэлу в попытке помешать демократическим протестам, происходящим в некоторых странах Латинской Америки.

Джерело: Reuters

Прямая речь: "Наша администрация президента Трампа и в дальнейшем будет поддерживать страны, которые пытаются предотвратить препятствование этим протестам со стороны Кубы и Венесуэлы. И мы будем сотрудничать с законными (правительствами этих стран — УП ), чтобы протесты не переросли в беспорядки и насилие, которое не отражает демократическую волю народа"

Детали: Помпео не представил никаких доказательств влияния Венесуэлы или Кубы на протесты в Латинской Америке. Обе страны имеют напряженные отношения с США. В противоположность бывшему американскому президенту Бараку Обаме, который пытался наладить отношения с Кубой, действующий лидер США Дональд Трамп выбрал курс на усиление санкционного режима против коммунистического руководства страны.

В январе 2019 года глава венесуэльского парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом на фоне восстаний в стране. США вместе с рядом других стран Запада признали Гуайдо главой Венесуэлы в противовес Николасу Мадуро, который формально остается руководителем страны.

В своем выступлении Помпео заявил: "Мадуро также наступит конец. Мы просто не знаем, когда именно наступит этот день".

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро. 

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Темы: СШАБразилия
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