Помпео обвинил Кубу и Венесуэлу в препятствовании демократическим протестам

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Кубу и Венесуэлу в попытке помешать демократическим протестам, происходящим в некоторых странах Латинской Америки.

Джерело: Reuters

Прямая речь: "Наша администрация президента Трампа и в дальнейшем будет поддерживать страны, которые пытаются предотвратить препятствование этим протестам со стороны Кубы и Венесуэлы. И мы будем сотрудничать с законными (правительствами этих стран — УП ), чтобы протесты не переросли в беспорядки и насилие, которое не отражает демократическую волю народа"

Детали: Помпео не представил никаких доказательств влияния Венесуэлы или Кубы на протесты в Латинской Америке. Обе страны имеют напряженные отношения с США. В противоположность бывшему американскому президенту Бараку Обаме, который пытался наладить отношения с Кубой, действующий лидер США Дональд Трамп выбрал курс на усиление санкционного режима против коммунистического руководства страны.

В январе 2019 года глава венесуэльского парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом на фоне восстаний в стране. США вместе с рядом других стран Запада признали Гуайдо главой Венесуэлы в противовес Николасу Мадуро, который формально остается руководителем страны.

В своем выступлении Помпео заявил: "Мадуро также наступит конец. Мы просто не знаем, когда именно наступит этот день".

Напомним: