До 2100 году: генсек ООН обозначил задачи для спасения планеты

На Конференции ООН по климату в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил четкие задачи по спасению планеты.

Источник: ООН

Детали: Согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.

Прямая речь: "К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию".

Напомним: