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До 2100 году: генсек ООН обозначил задачи для спасения планеты

Вторник, 3 декабря 2019, 04:21

На Конференции ООН по климату в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил четкие задачи по спасению планеты.

Источник: ООН

Детали: Согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.

Прямая речь: "К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию".

Напомним:

  • Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря.
  • В ней должны принять участие представители около 200 стран мира.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство предприятий, загрязняющих окружающую среду, не игнорировать вопросы защиты климата.

Темы: ООНэкология
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