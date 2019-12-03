До 2100 году: генсек ООН обозначил задачи для спасения планеты
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Вторник, 3 декабря 2019, 05:21
На Конференции ООН по климату в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил четкие задачи по спасению планеты.
Источник: ООН
Детали: Согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.
Прямая речь: "К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию".
Напомним:
- Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря.
- В ней должны принять участие представители около 200 стран мира.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал руководство предприятий, загрязняющих окружающую среду, не игнорировать вопросы защиты климата.
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