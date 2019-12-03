Британия планирует ужесточить проверки на границе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за ужесточение проверки граждан ЕС, которые будут въезжать в страну после Brexit.
Источник: Консервативная партии, которую возглавляет Борис Джонсон, сообщает Politico
Дословно: "После теракта на Лондонском мосту, в результате которого погибло двое человек и трое получили ранения, Консервативная партия подала пакет изменений в правила пересечения границы. Он предусматривает требование к европейцам проходить процедуру электронного оформления въезда в Великобританию. Партия пообещала принять изменения после Brexit"
Детали: Предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам ЕС больше не будут позволять въезжать в Великобританию с европейскими удостоверениями личности - только с паспортом. Консерваторы утверждают, что удостоверение личности, особенно граждан Италии и Греции, "регулярно используются с мошенническими целями, учитывая их незащищенность в сравнении с паспортами".
Дословно: "После выхода из ЕС мы покинем таможенный союз ЕС, и на нас не будут распространяться правила свободного передвижения. Эти правила упрощают перемещение в Великобританию незаконных товаров, таких как наркотики, оружие и взрывчатка, а также нелегальных иммигрантов и террористов".
Напомним:
- В пятницу во второй половине дня перекрыли Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города.
- Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.