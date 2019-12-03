ООС: 5 нарушений режима прекращения огня, без потерь

2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

4 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .:

Дословно: "Вчера, 2 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрела не зафиксовано. С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ".