Перевозившая в Крым "зеленых человечков" компания 4 года нарушала санкции ЕС – СМИ

Компании группы "Анрусстранс", которые перевозили российских военных без опознавательных знаков во время аннексии Крыма и до сих пор работают на Керченской переправе, почти 4 года нарушали санкции Евросоюза.

Источник: совместное расследование телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" под названием "Крымский архив" .

Детали: Нарушавшие санкции компании входят в крупную транспортную группу "Анрусстранс", которую контролируют бывший замминистра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

Компания "ТИС-Крым", которая перевозила так называемых "зеленых человечков" в Крым, зарегистрировалась в российском реестре в 2015 году. Ее учредителем была киевская фирма "Техинвестсервис", которая через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. В 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков.

Брюссель после аннексии Крыма Россией в 2014 году запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

В декабре 2018 года Анненков полностью вывел иностранные компании из учредителей и переписал "ТИС-Крым" на себя.

То же самое он сделал с "Севастопольским морским банком" и несколькими компаниями, которые занимались хранением и продажей нефтегазовых продуктов.

Через кипрские компании Анненкову до сих пор принадлежат паромы, которые ходят через Керченский пролив.

Санкции ЕС напрямую запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти секторы экономики в аннексированном Крыму.

"Настоящее Время" обратилось за комментарием к Анненкову и в группу компаний "Анрусстранс", но запрос остался без ответа. После того, как редакция обратилась в компанию, информация о "ТИС-Крыме" исчезла с официального сайта группы.

Власти Кипра и ЕС по существу на запрос НВ о возможном нарушении санкций не ответили.

За полтора года расследования телеканал "Настоящее время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" обнаружили свыше сотни европейских, американских, российских, украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

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