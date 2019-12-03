Перевозившая в Крым "зеленых человечков" компания 4 года нарушала санкции ЕС – СМИ

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Вторник, 3 декабря 2019, 08:44

Компании, которые перевозили российских военных без опознавательных знаков во время аннексии Крыма и до сих пор работают на Керченской переправе, почти 4 года нарушали санкции Евросоюза.

Источник: совместное расследование Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" под названием "Крымский архив"  .

Детали: Нарушавшие санкции компании входят в крупную транспортную группу "Анрусстранс", которую контролируют бывший замминистра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

Компания "ТИС-Крым", которая перевозила так называемых "зеленых человечков" в Крым, зарегистрировалась в российском реестре в 2015 году. Ее учредителем была киевская фирма "Техинвестсервис", которая через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. В 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков.

Брюссель после аннексии Крыма Россией в 2014 году запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

В декабре 2018 года Анненков полностью вывел иностранные компании из учредителей и переписал "ТИС-Крым" на себя.

То же самое он сделал с "Севастопольским морским банком" и несколькими компаниями, которые занимались хранением и продажей нефтегазовых продуктов.

Через кипрские компании Анненкову до сих пор принадлежат паромы, которые ходят через Керченский пролив.

 

Санкции ЕС напрямую запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти секторы экономики в аннексированном Крыму.

"Настоящее Время" обратилось за комментарием к Анненкову и в группу компаний "Анрусстранс", но запрос остался без ответа. После того, как редакция обратилась в компанию, информация о "ТИС-Крыме" исчезла с официального сайта группы.

Власти Кипра и ЕС по существу на запрос НВ о возможном нарушении санкций не ответили.

За полтора года расследования телеканал "Настоящее Время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" обнаружили свыше сотни европейских, американских, российских, украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

Предыстория:

  • Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме.
  • Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
  • Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Темы: Крым аннексия санкции Росcия


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