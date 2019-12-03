Милованов заявил, что менять руководство "Нафтогаза" сейчас не будут

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Источник: "Радио Свобода" по эфиру телеканала ICTV

Прямая речь Милованова: "Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, либо было перекручено. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству".

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