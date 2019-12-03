Милованов заявил, что менять руководство "Нафтогаза" сейчас не будут
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Вторник, 3 декабря 2019, 09:11
Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Источник: "Радио Свобода" по эфиру телеканала ICTV
Прямая речь Милованова: "Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, либо было перекручено. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству".
Предыстория:
- 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что Кабинет министров принял "политическое решение" сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго".
- Министр добавил, что действующие руководители компаний смогут участвовать в конкурсе.
- Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "не видит ничего плохого" в смене руководства компании через конкурс, но к концу года его вряд ли можно провести.
- Глава правления национальной энергетической компании "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что не видит смысла реагировать на заявление чиновника.
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