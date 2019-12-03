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"Бошки отбивать": нардепка "Голоса" требует не пускать Чумака на комитет

Вторник, 3 декабря 2019, 09:39

Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина требует не пускать на комитет Верховной Рады экс-советника министра здравоохранения и заместителя директора фармкомании "ИнтерХим" Александра Чумака, который угрожал ей "отбить бошку".

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Прямая речь: "Этот человек пришел и угрожал мне и моей коллеге... Я хочу с этой трибуны обратиться к регламентному комитету. У нас есть несколько просьб. Первое, провести расследование и выяснить основания присутствия господина Чумака как представителя общественности на заседании комитета от 27 ноября 2019 года, учитывая прямой конфликт интересов...

Учитывая нарушения господином Чумаком порядка проведения заседаний комитета, запретить ему посещать дальнейшие заседания комитета и выразить официальную позицию о недопустимости давления на народных депутатов при выполнении ими своих полномочий".

Детали: По словам Стефанишиной, ее законопроект №2089 призван снизить цены на лекарства и забрать сверхприбыль  в фармацевтических компаний. Нардеп считает, что такая ситуация может повториться с каждым депутатом: "представители любого другого бизнеса спокойно могут прийти на профильный комитет и угрожать народным депутатам за их законотворческую деятельность".

Что было раньше: На заседании Комитета по вопросам здоровья нации Александр Чумак угрожал депутаткам фракции "Голос" Ольге Стефанишиной и Александре Устиновой из-за представленного ими законопроекта №2089 о повышении доступности лекарственных средств для граждан.

Устинова написала заявление в Генеральную прокуратуру из-за угрозы Чумака "бошки отбивать".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная РадаздравоохранениеМинздрав
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