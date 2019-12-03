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В Лондоне стартует двухдневная встреча лидеров НАТО: будут говорить и об Украине

Вторник, 3 декабря 2019, 10:08

В Лондоне 3-4 декабря проходит двухдневная встреча лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию основания Альянса, который сейчас насчитывает 29 членов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ситуация в Украине и усилия по имплементации Минских соглашений будут частью дискуссий в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников и "нормандского формата" для достижения прогресса", - заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время он заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения отношений с ней.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предварительное решение МИД этого не делать.

Нынешняя встреча лидеров НАТО омрачена спором между Францией и Турцией и продолжающимися дискуссиями о деньгах.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, отметив, что члены Альянса больше не сотрудничают по ряду ключевых вопросов. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на это резким заявлением, посоветовав Макрону самому "проверить голову".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь неоднократно обвинял европейских союзников в недостаточном вкладе в общую оборону.

Темы: ВеликобританияНАТО
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