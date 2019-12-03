Аваков: Зеленский созывает СНБО перед "нормандской встречей"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Президент Владимир Зеленский созывает СНБО в рамках подготовки к "нормандской встречи".

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Авакова об этом он сказал на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАППО)

Прямая речь: "Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, - Президент собирает СНБО, готовимся к встрече в нормандском формате".

Напомним: