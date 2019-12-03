Садовый обжаловал залог в миллион

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Вторник, 3 декабря 2019, 12:03

Городской председатель Львова Андрей Садовый обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.

Источник: Facebook-страница Андрея Садового

Дословно: "Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать.

Сегодня получил письмо от инвестора CTP. Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали".

Детали: О времени и месте апелляции Садовый пообещал сообщить позже.

Прокуратура просила для Садового 500 миллионов гривен залога – и также намерена обжаловать меру пресечения.

 
 
 
 

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Предыстория:

  • 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
  • Сторона обвинения ходатайствовала о залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".
  • 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями
  • Мэр Киева Виталий Кличко готов был взять Садового на поруки.
  • Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".
  • Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.
  • В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясного-Русского сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.
  • Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.

Украинская правда
Темы: Садовый Львов Антикоррупционная прокуратура Антикоррупционный суд


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