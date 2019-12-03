Садовый обжаловал залог в миллион

Городской председатель Львова Андрей Садовый обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.

Источник: Facebook-страница Андрея Садового

Дословно: "Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать.

Сегодня получил письмо от инвестора CTP. Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали".

Детали: О времени и месте апелляции Садовый пообещал сообщить позже.

Прокуратура просила для Садового 500 миллионов гривен залога – и также намерена обжаловать меру пресечения.

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