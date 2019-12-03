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Кличко пожаловался на лишние килограммы и недостаток жизненных сил

Вторник, 3 декабря 2019, 13:23

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последний год поправился на 3 килограмма, и что его смарт-часы сигнализирует о нехватке жизненных сил.

Источник: заявление Кличко во время отчета о работе городской власти за 2019 год

Прямая речь: "Работа, работа и работа в Киеве... Новые объекты, встречи с киевлянами... Этот год добавил седины и морщин... Лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить!

Иногда утром, когда просыпаюсь, мои смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил... Но я встаю. Иду. И работаю. Потому что имею амбиции – мой город должен быть лучшим! И я не имею права на поражение". 

 

Детали: Кличко рассказал, что 2019 год для него был очень насыщенным. Он вспомнил о форуме в Давосе, где он был с братом, а затем повредил спину и лечился, о штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, о визите в США, Лас-Вегас с чемпионами WBC, встречах в Вашингтоне.

Также Кличко вспомнил парламентские выборы, в которых партия "УДАР" не участвовала списком.

Мэр рассказал, что в этом году приобрел еще один велосипед и за год наездил в Киеве 1700 км на велотренировках.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиев
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