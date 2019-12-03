Убийство чеченского командира в Берлине: немецкие прокуроры указывают на РФ

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Вторник, 3 декабря 2019, 14:42

Федеральные прокуроры Германии заявили о причастности российской разведки к убийству в Берлине в августе гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского командира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от источника в правоохранительных органах. Таким образом агентству удалось подтвердить информацию, которую ранее сообщил немецкий вещатель ARD.

Эта новость может усилить напряжение между Германией и ее западными партнерами и Россией, как это случилось после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

"У нас есть доказательства того, что за этим стояла иностранное разведывательное агентство, и поэтому дело будет передано федеральному прокурору на этой неделе", - сказал источник, отказавшись назвать свое имя.

Подозреваемый был задержан вскоре после убийства, и еженедельник Der Spiegel сообщил, что его номер паспорта свидетельствует о связи с российскими спецслужбами.

Берлинская прокуратура, которая до сих пор занималась делом, сообщила, что подозреваемого поймали, когда он пытался избавиться от орудия убийства в реке Шпрее, а также от велосипеда, на котором он ехал.

Темы: убийство Росcия Германия


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