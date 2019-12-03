Арахамия объяснил, почему уволил своего заместителя

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решил уволить одного из своих заместителей Дмитрия Соломчука из-за того, что недоволен его работой на этом посту.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Я так решил. Я имею право, как руководитель, себе заместителей сам назначать и увольнять. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество – у нас 15 групп, решили сделать 14".

Детали: Арахамия уточнил, что на место Соломчука никого назначать не будут.

Что было ранее: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 3 декабря объявил, что Соломчук освобожден от исполнения обязанностей заместителя председателя фракции "Слуга народа", не указав причину такого решения.