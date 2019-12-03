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Железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали", проведена эвакуация

Вторник, 3 декабря 2019, 15:10

С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с получением сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook

Дословно: "Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".

Детали: Согласно сообщению, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним:

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Темы: КиевУкрзализныця
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