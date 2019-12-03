Железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали", проведена эвакуация
Вторник, 3 декабря 2019, 15:10
С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с получением сообщения о заминировании.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook
Дословно: "Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".
Детали: Согласно сообщению, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Напомним:
- Пред этим в последний раз вокзал "минировали" на прошлой неделе.