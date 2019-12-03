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Трамп: встреча между Украиной и Россией может принести большой прогресс

Вторник, 3 декабря 2019, 17:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит в нормандском формате 9 декабря может принести большой прогресс мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

"У него и у меня достаточно схожие взгляды", - отметил Трамп о Макроне, говоря о России.

"Мы можем найти общий язык с Россией, но мы должны быть подготовленными, Россия это или кто-нибудь другой... Я думаю, это хорошо, если мы сможем найти общий язык с Россией... И это цель НАТО, но цель НАТО может быть значительно больше, и мы показываем гибкость в этом в течение последних двух лет", - отметил Трамп.

"Я думаю, что ситуация в Украине очень важна. Я думаю, что грядущая встреча с Украиной и Россией очень важна. И есть вероятность, что очень большой прогресс может быть достигнут. Я думаю, что это очень важно для Украины, но и так же важно с точки зрения России, они выработают соглашение, мир, ведь бои продолжаются уже долго, слишком долго", - добавил президент.

Темы: ТрампПутинФранция
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