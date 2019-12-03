Нардепы разрешили своим помощникам иметь несколько работ и свой бизнес

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Вторник, 3 декабря 2019, 19:30

Верховная Рада разрешила помощникам-консультантам народных депутатов работать по совместительству и не передавать другим лицам свои предприятия и корпоративные права.

Источник: законопроект №2313-2, заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: Согласно документу, требования статьи о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав не распространяются на помощников-консультантов народных депутатов, сотрудников секретариатов главы парламента, его замов, сотрудников секретариатов депутатских фракций в Верховной Раде.

На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства передавать другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

За законопроект о совместительстве сотрудников патронатной службы Верховной Рады проголосовал 321 депутат.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада законодательство


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