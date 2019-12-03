Новости 3 декабря: перезагрузка ГБР, задержание Онищенко

Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР, Онищенко задержали в Германии — новости, которые были актуальны 3 декабря.

О ГБР

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Об Онищенко

Немецкие правоохранители в пятницу, 29 ноября, задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Экс-нардепа, бизнесмена Константина Жеваго объявили в международный розыск.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

Дональд Трамп заявил, что Зеленский снова опроверг, что американский лидер мог давить на него, поэтому дело об импичменте можно считать закрытым.

Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за создание преступных сообществ, участие в них и руководство ими.

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.