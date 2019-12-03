Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зам госсекретаря опроверг теорию вмешательства Украины в выборы США

Вторник, 3 декабря 2019, 22:49

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заявил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США 2016 года – это кампания российской пропаганды.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выступление Дэвида Гейла в сенатском Комитете по международным отношениям

Прямая речь Гейла: "По оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы".

Детали: Гейл не сомневается, что теория об вмешательстве Украины является частью распространяемой Россией пропаганды.

Что было ранее: 3 декабря в Комитете Сената США по разведке, контролируемом республиканцами, заявили, что не нашли доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

Предыстория:

  • В январе 2017 года тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.
  • Тогда Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы США, согласно которой президент Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
  • В ноябре 2017 года Трамп рассказал, что во время саммита во Вьетнаме спрашивал президента РФ, вмешивался ли тот в американские выборы, – Путин отрицал, и он ему верит.

Темы: СШАУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
США
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
США частично эвакуируют посольство в Нигере
США впервые разрешили продажу израильской "Пращи Давида": ее получит член ЕС и НАТО
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: