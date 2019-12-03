Зам госсекретаря опроверг теорию вмешательства Украины в выборы США

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заявил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США 2016 года – это кампания российской пропаганды.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выступление Дэвида Гейла в сенатском Комитете по международным отношениям

Прямая речь Гейла: "По оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы".

Детали: Гейл не сомневается, что теория об вмешательстве Украины является частью распространяемой Россией пропаганды.

Что было ранее: 3 декабря в Комитете Сената США по разведке, контролируемом республиканцами, заявили, что не нашли доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

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