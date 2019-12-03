Зам госсекретаря опроверг теорию вмешательства Украины в выборы США
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заявил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США 2016 года – это кампания российской пропаганды.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выступление Дэвида Гейла в сенатском Комитете по международным отношениям
Прямая речь Гейла: "По оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы".
Детали: Гейл не сомневается, что теория об вмешательстве Украины является частью распространяемой Россией пропаганды.
Что было ранее: 3 декабря в Комитете Сената США по разведке, контролируемом республиканцами, заявили, что не нашли доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.
Предыстория:
- В январе 2017 года тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.
- Тогда Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы США, согласно которой президент Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
- В ноябре 2017 года Трамп рассказал, что во время саммита во Вьетнаме спрашивал президента РФ, вмешивался ли тот в американские выборы, – Путин отрицал, и он ему верит.