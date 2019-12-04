Денисова посетила Маркива и призвала Киев определить его статус

196 просмотров
Среда, 4 декабря 2019, 00:30

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива и призвала украинские власти определить его статус.

Источник: Денисова в Facebook

Дословно: "Виталий содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

Во время общения Виталий отметил, что для него эта встреча была ожидаемая и чрезвычайно важна.

Призываю государственные органы Украины определиться со статусом нашего гражданина Виталия Маркива, осужденного в Итальянской Республике."

Детали: Омбудсман напомнила, что дело, за которое отбывает наказание украинский военный основывается на показаниях единственного свидетеля, а следствие не провело никаких экспертиз.

Как говорится в документах стороны обвинения, Маркив находился в составе парамилитарных структур. Хотя на самом деле он был военнослужащим Нацгвардии. Денисова отметила, что тем самым Нацгвардию было признано временным формированием, что может в дальнейшем использовать Россия.

Напомним:

  • Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
  • В Офисе президента сообщили, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.

Читайте также: "Политическое судилище над украинским воином: обращение общественных деятелей и организаций"

Украинская правда
Темы: Нацгвардия Италия Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Назад в "совок" или стандарты НАТО. Как элитная бригада Нацгвардии теряет кадры 3 декабря 2019, 06:00
ОП: Апелляцию на приговор Маркиву суд рассмотрит весной 2020 года 21 ноября 2019, 22:42
Осужденный убил нацгвардейца в поезде – Аброськин 26 октября 2019, 16:55
Все новости
Главные новости
В Офисе Зеленского готовились к "Нормандии", утвердили 5 сценариев
В США опубликован документ об импичменте: Трамп злоупотреблял властью
Пристайко рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита"
Онищенко задержали в Германии
Все новости
Поиск по сайту
Архив
Весь архів