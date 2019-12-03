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Денисова посетила Маркива и призвала Киев определить его статус

Вторник, 3 декабря 2019, 23:30

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива и призвала украинские власти определить его статус.

Источник: Денисова в Facebook

Дословно: "Виталий содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

Во время общения Виталий отметил, что для него эта встреча была ожидаемая и чрезвычайно важна.

Призываю государственные органы Украины определиться со статусом нашего гражданина Виталия Маркива, осужденного в Итальянской Республике."

Детали: Омбудсман напомнила, что дело, за которое отбывает наказание украинский военный основывается на показаниях единственного свидетеля, а следствие не провело никаких экспертиз.

Как говорится в документах стороны обвинения, Маркив находился в составе парамилитарных структур. Хотя на самом деле он был военнослужащим Нацгвардии. Денисова отметила, что тем самым Нацгвардию было признано временным формированием, что может в дальнейшем использовать Россия.

Напомним:

  • Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
  • В Офисе президента сообщили, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.

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Украинская правда
Темы: НацгвардияИталияДонбасс
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