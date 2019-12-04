За год Бориспольский экспресс перевез почти миллион пассажиров

20 просмотров
Среда, 4 декабря 2019, 01:27

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что железнодорожным экспрессом "Киев-Борисполь" воспользовались почти 1 миллион пассажиров.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на Кравцова

Прямая речь: "Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс в аэропорт "Борисполь" нужен. За первый год работы он совершил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта."

Детали: Рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре этого года – 98 и 107 000 соответственно.

По словам Кравцова, "Укрзализныця" и в дальнейшем планирует развивать этот проект. Следующая платформа для остановки экспресса будет построена на станции Выдубичи, где железнодорожники завершают реконструкцию.

Напомним:

  • В ноябре 2018 "Укрзализныця" запустила новый экспресс, соединяющий главный железнодорожный вокзал столицы Киев-Пассажирский с Международным аэропортом "Борисполь".

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


powered by lun.ua
Материалы по теме
Железнодорожный вокзал в Киеве снова "заминировали", проведена эвакуация 3 декабря 2019, 16:10
Укрзализныця анонсировала экспресс из Львова в Краков за 3,5 часа 28 ноября 2019, 14:47
"Укрзализныця" планирует поднять тарифы в 2020 году 28 ноября 2019, 13:48
Все новости
Главные новости
В Офисе Зеленского готовились к "Нормандии", утвердили 5 сценариев
В США опубликован документ об импичменте: Трамп злоупотреблял властью
Пристайко рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита"
Онищенко задержали в Германии
Все новости
Поиск по сайту
Архив
Весь архів