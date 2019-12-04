Убийство иностранного бизнесмена: подозреваемых взяли под стражу

Шевченковский суд столицы взял под стражу двух человек, подозреваемых в убийстве иностранного предпринимателя, гражданина Грузии, тело которого нашли несколько дней назад в Киевской области.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По ходатайству Киевской местной прокуратурой № 10 двух человек, причастных к убийству иностранного предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в Киевской области, взято под стражу на 2 месяца без права на залог."

Детали: Согласно материалам следствия, вечером 26 ноября потерпевший, который незадолго до этого приехал в Киев, на авто из центра города уехал в неизвестном направлении. После чего с ним оборвалась связь.

В дальнейшем его тело с огнестрельными ранениями нашли в заброшенном колодце на Киевщине.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей области, которые помогали скрыть тело и уничтожить доказательства. Их действия правоохранители квалифицируют как пособничество в умышленном убийстве.

"Сейчас принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.", – сообщили в прокуратуре.