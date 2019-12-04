Закревская прекратила голодовку

Адвокат семьи Героев Небесной сотни Евгения Закревская сообщила о прекращении голодовки, поскольку парламент принял поправку к закону о Госбюро расследований, которая позволяет возобновить расследование по делам Майдана.

Источник: Закревская в Facebook

Прямая речь: "Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс.

Завтра я подниму бокал сока за нашу общую победу и продолжаем требовать и контролировать".

Детали: Закревская подчеркнула, что теперь ждет:

- Подписания президентом принятого законопроекта.

- Указа президента об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управления по делам Майдана, назначения и.о. директора ГБР.

- Утверждения штатного расписания нового управления по делам Майдана. Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили принятым законом штат ГБР.

- Перевод следователей и прокуроров из ГПУ в ГБР – до 1.01.2020

- Объявления конкурса на вакантные должности в управлении по делам Майдана, "в условиях которого отметить преимуществом для кандидатов наличие опыта в расследовании дел Майдана".

Закревская также обнародовала список лиц, которые объявили голодовку. В него, кроме нее, входят еще 16 человек.

Она поблагодарила всех, кто поддержал ее позицию акциями в разных городах.

Предыстория:

22 ноября адвокат Евгения Закревская объявила голодовку из-за нерассмотрения парламентом поправки к законопроекту о Государственном бюро расследований. Правка должна позволить следователям по делам Майдана возобновить расследование.

В Генеральной прокуратуре уверяли, что следствие по делам Майдана не будет останавливаться.

3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.

Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

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