ГПУ разрабатывает новый подход к расследованию преступлений в условиях войны
ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности, который должен стать "пошаговой инструкцией" для процессуального руководства и досудебного расследования преступлений в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории.
Источник: пресс-служба генпрокуратуры 4 декабря
Дословно заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов: "Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров.
Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирование военных преступлений".
Детали: Кроме того, Мамедов провел рабочую встречу с председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным.
Они обсудили вопросы выработки законодательства в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.
Напомним:
- 2 декабря в генпрокуратуре создали Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
- В департамент конфликтов планируют передать более 200 уголовных производств.
- Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайске и Дебальцевскую трагедию, сбивание самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты решения и ведения вооруженной агрессии России, системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.