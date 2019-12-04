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ГПУ разрабатывает новый подход к расследованию преступлений в условиях войны

Среда, 4 декабря 2019, 10:54

ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности, который должен стать "пошаговой инструкцией" для процессуального руководства и досудебного расследования преступлений в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории.

Источник: пресс-служба генпрокуратуры 4 декабря

Дословно заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов: "Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров.

Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирование военных преступлений".

Детали: Кроме того, Мамедов провел рабочую встречу с председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным.

Они обсудили вопросы выработки законодательства в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.

Напомним: 

  • 2 декабря в генпрокуратуре создали Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
  • В департамент конфликтов планируют передать более 200 уголовных производств.
  • Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайске и Дебальцевскую трагедию, сбивание самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты решения и ведения вооруженной агрессии России, системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратуравойна
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