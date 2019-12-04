Активиста "Автомайдана" Якименко пытают в России – Денисова

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко, осужденному в России, применяют физическое насилие в российской колонии и отказывают в предоставлении медпомощи.

Источник: пост Денисовой в Facebook

Прямая речь: "Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области.

У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику".

Детали: По словам Денисовой, Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования.

Кроме того, по ее данным, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

К тому же Якименко не обеспечен одеждой по сезону, и обувью по размеру, что привело к травмам ног.

Жена украинца передавала посылку с теплыми вещами и лекарствами, но ее в колонии не приняли.

В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой как можно быстрее помочь проведению полного медобследования Якименко и по его результатам предоставить соответствующую медицинскую помощь.

Также она призвала советника-посланника временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покатило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующую консульско-правовую помощь.

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