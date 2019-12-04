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Прокурор пожаловался на Портнова и получил новую порцию угроз – СМИ

Среда, 4 декабря 2019, 16:04

Сотрудник Генеральной прокуратуры Александр Божко, который неоднократно получал сообщения с угрозами от экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова, пожаловался на него в Совет прокуроров.

Источник: "Слидство.Инфо", которое располагает текстом этой жалобы

Детали: По данным издания, прокурор подал сообщение, в частности, о вмешательстве бывшего чиновника и фигуранта его производства в его деятельность как милиционера.

Божко указал, что по меньшей мере трижды получал угрозы насилием от Портнова. Также правоохранитель отметил, что в своем Telegram-канале чиновник времен Януковича неоднократно призывал "совершать незаконные действия" в отношении других прокуроров.

Дословно: "Указанное безусловно свидетельствует о незаконном вмешательстве Портнова А. В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой для органов прокуратуры в целом".

UPD: После выхода новости издание сообщило, что Портнов направил Божко очередное сообщение с угрозами.

 

Что было ранее: "Слидство.Инфо" выяснило, что экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не назвали.

Темы: Портновпрокуратура
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