Пожар в Одессе: спасателям удалось локализовать огонь
Среда, 4 декабря 2019, 15:06
Пожарные прекратили распространение огня в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: Согласно сообщению по состоянию на 14:18 пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован на площади около 4 тыс. м. кв.
Что было раньше: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. По последним данным в результате пожара погибла женщина, госпитализирован еще 21 человек.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что в здании не было отопления. Вероятно, что в колледже использовали электрообогреватели.