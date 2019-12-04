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Пожар в Одессе: спасателям удалось локализовать огонь

Среда, 4 декабря 2019, 15:06

Пожарные прекратили распространение огня в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Согласно сообщению по состоянию на 14:18 пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован на площади около 4 тыс. м. кв.

Что было раньше: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. По последним данным в результате пожара погибла женщина, госпитализирован еще 21 человек.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что в здании не было отопления. Вероятно, что в колледже использовали электрообогреватели.

Темы: Одессапожар
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