Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация

Среда, 4 декабря 2019, 16:30

НАТО будет взвешенно реагировать на агрессивные действия России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности, и остается открытым к диалогу и конструктивным отношениям с Москвой, когда действия России это позволят.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

"Мы, как Альянс, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нерегулярной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами", - говорится в декларации.

В документе сказано: НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы ни для одной страны. "Мы адаптируем свои военные возможности, стратегии и планы в рамках Альянса в соответствии с 360-градусным подходом к безопасности. Мы приняли решение о повышении готовности наших сил реагировать на любую угрозу в любое время с любого направления", - заявляют в НАТО.

"Мы остаемся твердо приверженными борьбе с терроризмом и вместе принимаем меры, чтобы победить его. Мы реагируем и в дальнейшем будем реагировать взвешенно и ответственно на развертывание Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и представляет значительные риски для евроатлантической безопасности", - подчеркнули союзники. 

Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом, подтверждает документ.

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению, учитывая преобладающую среду безопасности. Союзники твердо обязаны в полной мере выполнять Договор о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, в частности ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование ядерной энергии. Мы остаемся открытыми к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволят", - говорит лондонская декларация.

Напомним, лидеры стран-членов НАТО на встрече в Лондоне решили не проводить очередной саммит Альянса в следующем году и запланировали его на 2021-й.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
НАТО
Кулеба о предстоящем саммите в Вильнюсе: Путь Украины в НАТО точно станет короче
Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ
Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: