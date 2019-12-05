Российские наемники 3 раза открывали огонь – ООС

47 просмотров
Четверг, 5 декабря 2019, 07:09

4 декабря боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник открывал огонь вблизи Новолуганского и Широкино. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Дословно: "С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет. "

Напомним:

  • 3 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим "тишины", применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинская правда
Темы: Донбасс Объединенные силы на Донбассе ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский в Париже будет говорить о сроках возвращения контроля над границей 4 декабря 2019, 13:31
Зеленский хочет договориться с Путиным об обмене "всех на всех" до Нового года 4 декабря 2019, 13:20
Кто на самом деле заплатит за "примирение" с РФ? Заметки для путешественника в Нормандию 4 декабря 2019, 11:05
Все новости
Главные новости
Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство
Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов
Адвокат Трампа Джулиани в Украине: виделся с Луценко, Шокиным и Куликом – NYT
СБУ провела обыски у охраны Медведчука: торговали данными с ограниченным доступом
Все новости
рейтинги

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего

опрос

Треть украинских подростков травили в интернете

советы

5 способов предупредить морщины во время сна

Поиск по сайту
Архив
Весь архів