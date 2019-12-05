Российские наемники 3 раза открывали огонь – ООС

4 декабря боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник открывал огонь вблизи Новолуганского и Широкино. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Дословно: "С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет. "

Напомним: