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Рада хочет отремонтировать аварийный дом возле Софии за 120 миллионов

Четверг, 5 декабря 2019, 08:32

Управление делами аппарата Верховной Рады объявило тендер на капитальный ремонт аварийного административного здания в переулке Рыльский, 8, в Киеве ожидаемой стоимостью 120 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Детали: Тендер на ремонт в Шевченковском районе столицы объявлен 27 ноября.

Со сроком исполнения до конца 2020 года хотят заказать капремонт восьмиэтажного аварийного административного здания по адресу пер. Рыльский, 8.

В частности, запланированы демонтажные и ремонтно-отделочные работы, замена лифта, утепление, обустройство полов, окон, дверей, фасадов, кровли, инженерных сетей, видеонаблюдения, сетей связи (в том числе правительственной), противопожарных и охранных систем.

 

Предполагается аванс не более 40%.

Тендерная документация требует от будущих участников предоставить выполненный аналогичный договор за 2017-2019 годы по коду ДК 45453000-7 Капитальный ремонт и реставрация.

 

Тендерные предложения будут подавать до 12 декабря, аукцион запланирован на 13 декабря.

Закупку объявили второй раз, потому что первый тендер отменили из-за сокращения расходов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевстроительствоВерховная Рада
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