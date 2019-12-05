США поддерживают Украину перед "нормандским саммитом" – Тейлор

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Четверг, 5 декабря 2019, 11:48

Временный проверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже, и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам на полях Форума развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.

"США сильно поддерживают Украину в переговорах в" нормандском формате ", которые должны начаться в понедельник. РФ явно виновата, действия РФ явно привели к началу конфликта и войны, которая длится уже пятый год", - сказал американский дипломат.

"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - добавил Тейлор.

Напомним, 64 европарламентария накануне саммита в "нормандском формате" призвали лидеров Франции и Германии поднять в Париже вопрос немедленного и безусловного обмена всеми пленными в кратчайшие сроки.

Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.

Темы: США нормандский формат


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