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Медведев: Зеленский хочет восстановления отношений с РФ

Четверг, 5 декабря 2019, 11:38
Медведев: Зеленский хочет восстановления отношений с РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с РФ и мира в Украине.

Источник: заявление Медведева российским телеканалам, российское издание ТАСС

Прямая речь Медведева: "Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него...

Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому "оголтелому национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией".

Детали: Кроме того, во время встречи Медведев заявил, что Россия должна сохранить интеграцию в Беларусь. При этом российский премьер понимает, что любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета, но добавил, что Беларуси не стоит бояться. "Мы также свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - сказал Медведев.

В то же время, как пишет госагентство Беларуси Белта, президент Беларуси Александр Лукашенко до встречи Медведева с журналистами заявил, что его страна никогда не войдет в состав любого государства, даже России: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства даже братской России".

Также, по словам Лукашенко, на президента РФ Владимира Путина оказывают "антибелорусское давление", причем, "близкое окружение".

Вскоре в России планируется встреча президента РФ Путина и президента Беларуси Лукашенко.

Напомним:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
  • Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
  • Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
  • 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам,  этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинаЗеленскийМедведев
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