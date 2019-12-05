Медведев: Зеленский хочет восстановления отношений с РФ

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Четверг, 5 декабря 2019, 12:38

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с РФ и мира в Украине.

Источник: заявление Медведева российским телеканалам, российское издание ТАСС

Прямая речь Медведева: "Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него...

Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому "оголтелому национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией".

Дополняется...

Темы: Росcия Украина Зеленский Медведев


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