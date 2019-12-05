Медведев: Зеленский хочет восстановления отношений с РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с РФ и мира в Украине.

Источник: заявление Медведева российским телеканалам, российское издание ТАСС

Прямая речь Медведева: "Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него...

Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому "оголтелому национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией".

Детали: Кроме того, во время встречи Медведев заявил, что Россия должна сохранить интеграцию в Беларусь. При этом российский премьер понимает, что любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета, но добавил, что Беларуси не стоит бояться. "Мы также свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - сказал Медведев.

В то же время, как пишет госагентство Беларуси Белта, президент Беларуси Александр Лукашенко до встречи Медведева с журналистами заявил, что его страна никогда не войдет в состав любого государства, даже России: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства даже братской России".

Также, по словам Лукашенко, на президента РФ Владимира Путина оказывают "антибелорусское давление", причем, "близкое окружение".

Вскоре в России планируется встреча президента РФ Путина и президента Беларуси Лукашенко.

Напомним: