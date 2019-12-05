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Глава ОБСЕ заявил о значительных успехах в ситуации на востоке Украины

Четверг, 5 декабря 2019, 12:33

Действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что за время председательства Чехии в организации украинский вопрос был одним из главных приоритетов, и в этом плане удалось достичь значительных успехов.

Об этом он сказал во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, что в начале года перед организацией стояло несколько задач: улучшение ситуации на пунктах пропуска, обмен задержанными, разминирование и восстановление моста в Станице Луганской.

"Эти меры были не новы, эти простые шаги обсуждались много раз, но то, что мы сделали как председательство - мы поставили полный политический и оперативный вес ОБСЕ за ними и мы увидели прогресс", - сказал Лайчак, который на прошлой неделе побывал в Станице Луганской.

"После моей первой поездки на Донбасс мне говорили, что это будет чудом, если мост восстановят, но это произошло. Я хочу поблагодарить президента Зеленского, правительство Украины, трехстороннюю контактную группу и специальную мониторинговую миссию, которые сделали это возможным", - отметил он.

Также он отметил прогресс в политическом направлении.

"Мы не могли представить, что в календаре на этот год еще будет саммит в нормандском формате. Но это реальность, которую мы получим на следующей неделе в Париже", - сказал Лайчак.

Темы: ОБСЕДонбасс
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