ЦИК зарегистрировал нардепом нового "слугу народа"

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.

Источник: ЦИК

Детали: На заседании 5 декабря Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народного депутата Украины, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, проживает в Хмельницком, члена политической партии "Слуга народа".

Мандзий заходит в Раду вместо другого "слуги" Александра Кубракова, который возглавил "Укравтодор".

Справка: Сергей Мандзий - директор ООО "РЕМСТРОЙ".

Согласно данным на сайте ЦИК Мандзий в 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".