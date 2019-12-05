ЦИК зарегистрировал нардепом нового "слугу народа"

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Четверг, 5 декабря 2019, 13:44

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.

Источник: ЦИК

Детали: На заседании 5 декабря Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народного депутата Украины, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, проживает в Хмельницком, члена политической партии "Слуга народа".

 

Мандзий заходит в Раду вместо другого "слуги" Александра Кубракова, который возглавил "Укравтодор".

Справка: Сергей Мандзий - директор ООО "РЕМСТРОЙ".

Согласно данным на сайте ЦИК Мандзий в 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Украинская правда
Темы: Слуга народа ЦИК Верховная Рада


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