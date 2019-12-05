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В криворожском лицее из-за задымления была эвакуация

Четверг, 5 декабря 2019, 13:34
В криворожском лицее из-за задымления была эвакуация

В лицее №81 в Кривом Роге из-за короткого замыкания в щитовой произошло сильное задымление, более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали.

Источник: "Укринформ" со ссылкой пресс-службу ГСЧС в Кривом Роге

Дословно: "Событие произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10.40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление. Более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали".

Детали: На инцидент в Довгинцовский район Кривого Рога выезжали три бригады спасателей, а также несколько бригад медиков.

Жертв и пострадавших удалось избежать.

Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Здание лицея обесточено, электроснабжение восстанавливают.

Напомним:

  • 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. Пожар начался около 10-ти утра на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса. В 14:18 пожар на площади около 4 тыс. м. кв локализовали.
  • По состоянию на утро 5 декабря, сообщалось о погибшей несовершеннолетней одесской студентке Ксении Бабенко, 27-х или 29-х госпитализированных и 14 пропавших.

Темы: пожарКривой Рог
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