В криворожском лицее из-за задымления была эвакуация

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Четверг, 5 декабря 2019, 14:34

В лицее №81 в Кривом Роге из-за короткого замыкания в щитовой произошло сильное задымление, более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали.

Источник: "Укринформ" со ссылкой пресс-службу ГСЧС в Кривом Роге

Дословно: "Событие произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10.40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление. Более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали".

Детали: На инцидент в Довгинцовский район Кривого Рога выезжали три бригады спасателей, а также несколько бригад медиков.

Жертв и пострадавших удалось избежать.

Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Здание лицея обесточено, электроснабжение восстанавливают.

Напомним:

  • 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. Пожарные локализовали пожар.
  • По состоянию на утро 5 декабря, сообщалось о погибшей несовершеннолетней одесской студентке Ксении Бабенко, 27-х или 29-х госпитализированных и 14 пропавших.

Темы: пожар Кривой Рог


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