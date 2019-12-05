В криворожском лицее из-за задымления была эвакуация
В лицее №81 в Кривом Роге из-за короткого замыкания в щитовой произошло сильное задымление, более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали.
Источник: "Укринформ" со ссылкой пресс-службу ГСЧС в Кривом Роге
Дословно: "Событие произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10.40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление. Более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали".
Детали: На инцидент в Довгинцовский район Кривого Рога выезжали три бригады спасателей, а также несколько бригад медиков.
Жертв и пострадавших удалось избежать.
Пожарные уже ликвидировали возгорание.
Здание лицея обесточено, электроснабжение восстанавливают.
Напомним:
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