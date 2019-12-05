Воры пытались похитить помощницу нардепа

Работники Нацполиции предупредили похищение женщины - помощника народного депутата Украины, которую хотели похитить ради выкупа 500 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Злоумышленников, которые четко спланировали ее похищения с целью вымогательства выкупа в размере 500 000 долларов, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия".

Детали: Правоохранители отметили, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготоили место для дальнейшего содержания после похищения.

Полицейские получили информацию о подготовке к преступлению в ноябре. Сведения внесли в ЕРДР по ст. "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "покушение на вымогательство".

Задержание состоялось 4 декабря. Участникам группировки от 31-го до 47-ми лет.

Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.