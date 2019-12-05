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МИД вызвал посла Казахстана по поводу заявления президента о Крыме

Четверг, 5 декабря 2019, 15:26

5 декабря в МИД Украины пригласили посла Казахстана в Украине Самата Ордабаева по поводу высказывания президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева об отрицании аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях. С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана в отношении попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle", - говорится в сообщении.

По результатам встречи, обе стороны подтвердили "свою твердую приверженность принципам взаимного уважения" независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированным в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является "основой наших двусторонних отношений и сотрудничества", добавили в МИД.

Напомним, Токаев заявил, что не называет то, что произошло с Крымом, аннексией.

"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово о Крыме... Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал президент Казахстана.

Темы: МИДКрымКазахстан
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