"Американский Трускавец": нардепов повезут на новое обучение

В 2020 году народные депутаты смогут пройти специальное обучение в Соединенных Штатах Америки по программе Конгресса.

Источник: зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует официальная Facebook-страница политсилы.

Детали: Уже с 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open World".

Отмечается, что американцы приглашают депутатов от всех фракций. единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США смогут улететь более 300 парламентариев.

Прямая речь Кравчук: "Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии - это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина".

Предыстория:

Тренингдля "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.

Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".

Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.

Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.

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