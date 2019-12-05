"Американский Трускавец": нардепов повезут на новое обучение
В 2020 году народные депутаты смогут пройти специальное обучение в Соединенных Штатах Америки по программе Конгресса.
Источник: зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует официальная Facebook-страница политсилы.
Детали: Уже с 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open World".
Отмечается, что американцы приглашают депутатов от всех фракций. единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США смогут улететь более 300 парламентариев.
Прямая речь Кравчук: "Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии - это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина".
Предыстория:
- Тренингдля "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
- Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
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