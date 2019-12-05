Адвокат Порошенко посоветовал Трубе готовиться к допросам и полиграфу

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Четверг, 5 декабря 2019, 16:47

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань посоветовал директору Госбюро расследований Роману Трубе готовиться к допросам с применением полиграфа.

Источник: Игорь Головань в блоге УП

Детали: Адвокат подал в НАБУ и Генпрокуратуру заявления об опубликованных вероятных разговорах Трубы с главой Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновым.

Головань также перечислил уголовные производства, в которых "есть или будет" директор ГБР.

Среди производств есть такие, которые касаются разглашения данных предварительного расследования и возможного получения Трубой неправомерной выгоды.

Дословно: "НАБУ не слишком настроено расследовать, но никуда не денется.

И не о проектах подозрений Роману Трубе сейчас думать, а к допросам готовиться. Возможно с применением любимой игрушки - полиграфа".

Что предшествовало: 5 декабря Труба заявил, что бюро готовит еще одну подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко - в производстве о незаконном назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.

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Предыстория:

  • Труба обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало" с аудиозаписями якобы в кабинете главы ГБР.
  • Труба предположил, что на аудиозаписях голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза. Экспертиза же может быть назначена, если есть оригиналы записей.
  • Антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи, однако не нашло оснований для открытия уголовного производства.

Украинская правда
Темы: Труба Порошенко ГБР


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