Адвокат Порошенко посоветовал Трубе готовиться к допросам и полиграфу
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань посоветовал директору Госбюро расследований Роману Трубе готовиться к допросам с применением полиграфа.
Источник: Игорь Головань в блоге УП
Детали: Адвокат подал в НАБУ и Генпрокуратуру заявления об опубликованных вероятных разговорах Трубы с главой Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновым.
Головань также перечислил уголовные производства, в которых "есть или будет" директор ГБР.
Среди производств есть такие, которые касаются разглашения данных предварительного расследования и возможного получения Трубой неправомерной выгоды.
Дословно: "НАБУ не слишком настроено расследовать, но никуда не денется.
И не о проектах подозрений Роману Трубе сейчас думать, а к допросам готовиться. Возможно с применением любимой игрушки - полиграфа".
Что предшествовало: 5 декабря Труба заявил, что бюро готовит еще одну подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко - в производстве о незаконном назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.
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Предыстория:
- Труба обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
- Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало" с аудиозаписями якобы в кабинете главы ГБР.
- Труба предположил, что на аудиозаписях голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза. Экспертиза же может быть назначена, если есть оригиналы записей.
- Антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи, однако не нашло оснований для открытия уголовного производства.