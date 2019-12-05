Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Порошенко посоветовал Трубе готовиться к допросам и полиграфу

Четверг, 5 декабря 2019, 15:47
Адвокат Порошенко посоветовал Трубе готовиться к допросам и полиграфу

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань посоветовал директору Госбюро расследований Роману Трубе готовиться к допросам с применением полиграфа.

Источник: Игорь Головань в блоге УП

Детали: Адвокат подал в НАБУ и Генпрокуратуру заявления об опубликованных вероятных разговорах Трубы с главой Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновым.

Головань также перечислил уголовные производства, в которых "есть или будет" директор ГБР.

Среди производств есть такие, которые касаются разглашения данных предварительного расследования и возможного получения Трубой неправомерной выгоды.

Дословно: "НАБУ не слишком настроено расследовать, но никуда не денется.

И не о проектах подозрений Роману Трубе сейчас думать, а к допросам готовиться. Возможно с применением любимой игрушки - полиграфа".

Что предшествовало: 5 декабря Труба заявил, что бюро готовит еще одну подозрение пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко - в производстве о незаконном назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.

Узнать больше: Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР

Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко

Предыстория:

  • Труба обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало" с аудиозаписями якобы в кабинете главы ГБР.
  • Труба предположил, что на аудиозаписях голос похож на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза. Экспертиза же может быть назначена, если есть оригиналы записей.
  • Антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи, однако не нашло оснований для открытия уголовного производства.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрубаПорошенкоГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Труба
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко
Последние новости
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
Все новости...
Реклама: