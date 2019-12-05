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В Британии машина насмерть сбила российского олигарха

Четверг, 5 декабря 2019, 16:15

В Великобритании в результате наезда автомобиля погиб российский магнат Дмитрий Обретецкий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

ДТП произошло 25 ноября в Оксшотте, графство Суррей. В аварию попали "три транспортных средства и пешеход, который в то время выгуливал пса. Собака погибла на месте происшествия", рассказали в полиции.

Пешеходом оказался Обретецкий, который скончался в больнице 30 ноября.

По словам его друга, бизнесмена Павла Боровкова, Обретецкий жил в Лондоне последние восемь лет и занимался продажей недвижимости.

 

Обретецкий был владельцем компании Magnat Trade Enterprise, которая является одним из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter & Gamble. Также он занимался рекламным бизнесом и продажей ликеро-водочной продукции.

Темы: ВеликобританияРосcиябизнес
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