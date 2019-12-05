США ввели санкции против российских компаний за киберпреступления

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Четверг, 5 декабря 2019, 17:45

США ввели санкции в четверг против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минфин США.

Некоторые лица, попавшие под американские санкции, являются гражданами РФ.

Все компании, попавшие под санкции, зарегистрированные в России.

Речь идет о следующих компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

Как пишет российское издание РБК, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки.

Среди включенных в санкционный список фигурирует некто Максим Якубец, которого Минфин называет руководителем хакерской группировки, оказывающим "прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности".

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Темы: США санкции


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